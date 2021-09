Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raddestorf: Fahrzeugführer mit 2,96 Promille und ohne Führerschein kontrolliert

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 19.09.2021, gegen 15:00 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin in Raddestorf einen auffällig fahrenden Pkw. Die 59-Jährige gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie hinter dem Fahrzeug herfahren würde und dieses dabei in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sei. Außerdem war der Wagen einige Male ohne ersichtlichen Grund auf der Fahrbahn stehen geblieben. Durch die Aussage der aufmerksamen Autofahrerin konnten die Beamten den Van in der Ortsdurchfahrt Halle antreffen. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer fest. Im Fußraum des Beifahrersitzes befand sich außerdem eine leere Flasche hochprozentigen Alkohols. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten - er zeigte einen Wert von 2,96 Promille an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Raddestorfer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein.

