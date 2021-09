Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht in Hagenburg, Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Pap/Am Samstag gegen 13.40 Uhr ist es in Hagenburg an der Langen Straße in Höhe der Haus-Nr. 57 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Ein roter PKW Skoda hatte an der Unfallstelle gewendet und hierbei einen Grundstückszaun sowie drei Dekorations-Granitsteine beschädigt. Der PKW dürfte bei dem Unfall im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt worden sein. Bei dem männlichen Fahrer soll es sich dem Augenschein nach um eine ca. sechzig jährige Person gehandelt haben. Wer in dieser Sache sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte bei der Stadthäger Polizei melden. Te.: 05721-40040

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell