Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einschleichdieb erbeutet Geldbörse

Zeugen gesucht

Balge (ots)

(sch)Gegen kurz nach 12 Uhr mittags hatte ein Bewohner eines alten Bauernhauses am Samstag Geräusche im Haus wahrgenommen, die er nicht seinen Mitbewohnern hat zuordnen können. So machte er sich auf die Suche nach der Ursache und traf hierbei auf eine unbekannte männliche Person, die im Eingangsbereich stand. Da der Bewohner des Hauses polnischer Herkunft war, sprach er den Fremden in seiner Muttersprache an. Zu seinem Erstaunen antwortete der ca. 30-40 jährige Mann auf polnisch und erklärte ohne erkennbaren Akzent, dass er auf der Suche nach einer Wohnung sei. Die Erklärung in diesem Gespräch war für den Balger so plausibel, dass er zunächst keinen Verdacht schöpfte. Später stellte sich allerdings heraus, dass die Handtasche einer Mitbewohnerin im Schlafzimmer des Hauses durchwühlt und das Portemonnaie entwendet worden war. Die Geschädigte selbst hielt sich zu diesem Zeitpunkt im eigenen Garten auf. Vermutlich hat der Täter die deswegen unverschlossene Haustür genutzt, um die Gelegenheit für einen Diebstahl zu nutzen. Der Mann soll ein freundliches rundes Gesicht gehabt haben. Er hatte eine normale Statur und die Haare sollen sehr kurz und mittelblond gewesen sein. Die Polizei Hoya fragt nun, wem am Samstag im Bereich Balge verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Zeugen, die Hinweise geben können, können sich unter der bekannten Telefonnummer 04251-934640 melden.

