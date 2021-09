Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw beschädigt

Eigentümer setzt Belohnung aus

Hoya (ots)

(sch)In der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:20 Uhr wurde am Samstag in der Knesestraße in Hoya ein Pkw beschädigt. Der Eigentümer hatte den auffällig roten Honda Accord neben der alten Sporthalle in den Parkbuchten abgestellt und ist zur Arbeit gegangen. Bei seiner Rückkehr waren an der vorderen und hinteren Fahrertür mehrere schräg verlaufende Kratzer verursacht worden. Ein Unfallgeschehen wird wegen des Schadensbildes vorerst ausgeschlossen. Da es sich bei dem Pkw um ein Liebhaberfahrzeug handelt, setzt der geschädigte Eigentümer eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise aus, die zur Tataufklärung führen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251-934640 zu melden.

