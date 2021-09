Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: illegale Müllentsorgung

Stadthagen (ots)

Am Samstag gegen 14.30 Uhr hat ein aufmerksamer Spaziergänger die Stadthäger Polizei über eine illegale Müllentsorgung informiert. Gegen 10.35 Uhr hatte er aus einiger Entfernung zwei Männer beobachtet, die am Naturfreundehaus am Eichenbruch in Heuerßen, Gegenstände aus einem weißen Transporter geladen haben. Anschließend hat sich der Transporter in Richtung B 65 entfernt. Der Zeuge konnte mit dem Handy ein Foto von dem Transporter machen. Wie sich herausstellte, hatten die Männer am Waldesrand einen ausgedienten Kühlschrank, eine Waschmaschine und Plastiktüten entsorgt. Die Polizei konnte über das Kennzeichen des Transporters den Fahrzeughalter ermitteln und wird ein Verfahren gegen diesen einleiten. Ferner werden ihm die Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung der Gegenstände auferlegt.

