Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln: Luftleere Reifen und deutlich überladen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Freitag, den 17.09.2021, meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 09:40 Uhr der Polizei in Rinteln, dass er hinter einem Lkw hergefahren sei, dessen Reifen so gut wie luftleer gewesen waren. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats konnte aufgrund der Angaben des Meldenden das Fahrzeug auf der Detmolder Straße antreffen. Die Aussage des aufmerksamen Autofahrers bestätigte sich - die hinteren Reifen des Transportes waren platt. Auf der offenen Ladefläche des Fahrzeuges konnten die Polizeibeamten zwei Paletten mit Betonplatten erkennen. Bei der Kontrolle des Wagens ließen sich die Beamten die Fahrzeug- und Ladepapiere von dem 51-jährigen Fahrzeugführer zeigen. Mittels der Papiere konnten sie feststellen, dass das Fahrzeug mit den insgesamt 88 Betonplatten knapp 1600 kg überladen war. Der Rintelner bekam die Auflage die hinteren Reifen in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen und seinen Lkw zu entladen. Außerdem leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann wegen Überladung des Transporters ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell