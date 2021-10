Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211011-5: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Vorläufige Festnahme

Pulheim (ots)

Laut derzeitigem Sachstand fuhr der alkoholisierte Mann ohne Fahrerlaubnis und benutzte das Auto unrechtmäßig.

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (11. Oktober) gegen 1.15 Uhr einen Mann (25) in Pulheim vorläufig festgenommen. Der 25-jährige hatte zuvor bereits einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er einen Bekannten (38) geschlagen hatte. Nachdem die Beamten den Einsatzort verlassen hatten, rief eine Zeugin erneut die Polizei.

Laut derzeitigem Sachstand war der Beschuldigte unrechtmäßig an die Autoschlüssel eines Bekannten gelangt und fuhr von einem Parkplatz an der Industriestraße los. Dort touchierte der 25-Jährige beim Ausparken zwei Autos und setzte seine Fahrt in Richtung Venloer Straße fort. Die Polizisten hinderten den Mann, der mit dem blauen Renault wenige Meter vom Unfallort entfernt an einer roten Ampel stand, an der Weiterfahrt. Die Ermittlungen vor Ort zeigten, dass der Megane frische Unfallspuren aufwies. Sie führten bei dem 25-Jährigen einen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von circa 1,6 Promille durch.

Die Beamten nahmen den 25-Jährigen zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache. Der Beschuldigte ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland und konnte keine Sicherheitsleistung erbringen. Daher nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Derzeit wird geprüft, ob er zeitnah dem Haftrichter vorgeführt wird. (sc)

