Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 12.09.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 11.09.2021, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 82 in Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Hannover. Eine 33-jährige Autofahrerin aus Hannover wollte von der B 82 auf die Autobahn in Richtung Hannover auffahren. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen entgegenkommenden 58-jährigen Autofahrer aus Goslar. Durch den Zusammenstoß der beiden PKW wurde die Unfallverursacherin und jeweils ein Mitfahrer der beiden PKW verletzt. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall

Auf der B 243, zwischen Seesen und Bornhausen, kam es am 11.09.2021, gegen 15:05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Seesen kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Seine 17-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von etwa 10000 Euro.

Diebstahl

Zu einem Diebstahl einer Trompete und eines Saxophons kam es in der Nacht vom 10. September auf den 11. September. Im Stadtpark Seesen gastiert zurzeit ein Zirkus. Aus einem dort aufgestellten Zelt wurden die Musikinstrumente entwendet. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell