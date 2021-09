Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 10.09.2021, 12:00 Uhr, bis Samstag, 11.09.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Goslar - Verkehrsunfall zwischen PKW und Roller mit 2 leicht verletzten Personen -

Gegen 10:40 Uhr befahren eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen und eine 15-jährige Rollerfahrerin aus dem Landkreis Goslar die von-Garßen-Straße in Richtung Astfelder Straße. Beim Einordnen auf den linken Fahrstreifen touchiert die PKW-Fahrerin mit ihrem Citroen den Roller. Dadurch stürzen die Rollerfahrerin und ihr 16-jähriger Sozius zu Boden. Hierbei erleiden beide augenscheinlich leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung werden die Jugendlichen mit den angeforderten Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

