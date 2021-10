Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211011-3: Zwei Schwerverletzte nach Schlägerei - Vorläufige Festnahme

Erftstadt (ots)

Die Polizisten setzten einen Diensthund ein.

Am Samstagabend (9. Oktober) haben sich mehrere alkoholisierte Personen gegen 21.30 Uhr in einem Wohnhaus in Erftstadt-Kierdorf gestritten. Hinzugerufene Polizisten nahmen zwei Männer (18, 36) vorläufig fest. Diese hatten zuvor laut derzeitigem Sachstand zwei weitere Männer (26, 37) verprügelt und dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen sowie den 37-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Uniklinik.

Einer der Beschuldigten (18) war während des Einsatzes verbal und körperlich aggressiv gegenüber den Polizisten und ignorierte immer wieder deren Anweisungen. Die Beamten setzten nach mehreren Androhungen schließlich einen Diensthund ein, der den hochaggressiven 18-Jährigen zu Boden brachte. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt und umgehend medizinisch versorgt. Die Beamten fixierten den nach wie vor aggressiven 18-Jährigen und brachten ihn zwecks Blutprobenentnahme und vorläufiger Festnahme zur Polizeiwache. Einen weiteren Tatverdächtigen (36) brachten die Polizisten ebenfalls in ein Polizeigewahrsam. Beide Beschuldigte müssen sich jetzt in Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands verantworten. (sc)

