Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Langenberg - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Zwischen Freitagnachmittag (04.02., 15:00 Uhr) und Samstagvormittag (05.02., 11:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Wohngebäudekomplex in der Lippstädter Straße im Ortsteil Langenberg ein. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Seitenfensters Zugang zum Gebäude. Die Täter entwendeten Schmuck, Kameras sowie Silberbesteck. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum am oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

