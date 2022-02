Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gaststätte in Hörste - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MS) - Am vergangenen Freitag (04.02.) verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 0:00 und 12:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Alten Dorfstraße im Ortsteil Hörste. Die Täter hebelten ein zum Garten gelegenes Fenster auf und gelangten so in einen kleinen Saal, der zur Gaststätte gehört. Da die Tür zum Gaststättenbereich verschlossen war, gingen die Täter ein weiteres Fenster im Garten an und gelangten darüber schließlich in die Gaststätte. Dort hebelten sie einen Dartautomaten, einen kleinen Stahlschrank sowie die Tür zum Büro auf. Die Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld sowie einige Flaschen Spirituosen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im genannten Tatzeitraum an oder in der Nähe der Gaststätte verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

