Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Montag an neun Fahrzeugen den Katalysator gestohlen. Die Autos standen auf einem Betriebsgelände im Flickerstal. An zwei der Wagen schlugen die Täter die Heckscheiben ein. Aus den Autos nahmen sie ein Radkreuz und ein Ersatzrad, vermutlich um damit die Wagen anzuheben, von denen sie die Katalysatoren stahlen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in der Nacht zum Montag Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

