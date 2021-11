Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

Kaiserslautern (ots)

Der 50-jährige Fahrer eines Lkw war am Montagmittag auf der Spittelstraße von der Fruchthallstraße kommend in Richtung Fischerstraße unterwegs. Am Stiftsplatz wollte er nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 41 Jahre alte Fahrradfahrerin den Radweg in gleicher Richtung. Sie wollte geradeaus über die Kreuzung fahren.

Beim Rechtsabbiegen übersah der Lkw-Fahrer die Frau. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürze zu Boden und rutschte unter den Laster. Ein Passant handelte schnell: Der 26-Jährige zog die Frau von der Straße auf den Gehweg und brachte sie so aus der Gefahrenzone.

Rettungskräfte versorgten die Frau. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Am Rad entstand Sachschaden. |mhm

