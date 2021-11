Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Kellerparzellen aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Donnersbergstraße in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Am Sonntagnachmittag fiel auf, dass im Kellergeschoss mehrere Abteile aufgebrochen wurden.

Eine Anwohnerin wurde stutzig, als sie gegen 14 Uhr aus ihrer Parzelle die Winterreifen für ihr Auto holen wollte. Dabei stellte sie fest, dass an der Tür ihres Abteils das Zahlenschloss verschwunden und der Raum durchwühlt worden war. Ersten Überprüfungen zufolge, hatten die Eindringlinge eine Lampe mitgenommen. Erst danach bemerkte die Frau, dass weitere Parzellen aufgebrochen wurden. Was dort gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Auch die genaue Tatzeit ist noch unklar. Zeugen, denen in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell