Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 290 vom 17.10.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte / Straftaten:

Wassenberg-Myhl, Einbruch an landwirtschaftlichem Betrieb

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitag, 15.10.2021, 19:30 Uhr bis Samstag, 16.10.2021, 11:00 Uhr, vermutlich über eine Wiese, an einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Sankt-Johannes-Straße. Hier brachen sie unter einem überdachten Abstellplatz für landwirtschaftliche Fahrzeuge zwei Metallschränke auf. Daraus wurden mehrere Werkzeugkisten entwendet. Aus den unverschlossenen ehemaligen Viehställen entwendeten sie ein Quad sowie zwei Motorkettensägen. Durch die Stallungen gelangten sie auf den umbauten Innenhof und entwendeten dort einen unverschlossenen Elektroscooter.

Verkehrsunfall:

Erkelenz, Radfahrer schwerverletzt

Am Samstag, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer die Hermann-Josef-Gormanns- Straße, aus Richtung Kölner Straße, in Richtung Martin-Luther-Platz. Am Kreisverkehr Hermann-Josef-Gormanns- Straße / Theodor-Körner-Straße fuhr er in den dortigen Kreisverkehr ein. Zeitgleich befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw die Theodor-Körner-Straße, aus Richtung Lambertusweg, in Richtung des genannten Kreisverkehrs. Sie fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Hier kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde zum nächstgelegenen Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

