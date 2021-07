Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec vor Supermarkt gestohlen

Erkelenz-Lövenich (ots)

Gegen 8.20 Uhr entwendete am Dienstag (27. Juli) ein bisher unbekannter Täter ein rot-schwarzes Pedelec der Marke Ghost, welches vor einem Supermarkt an der Bruchstraße stand. Der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen Vollbart. Er trug eine dunkle Baseballkappe, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Arbeitshose, dunkle Schuhe und eine silberne Kette. Hinweise an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 oder online unter: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

