FW-F: Verrauchung in einer Schule - Brannte Unrat in der Ziehenschule

Die um 06:40 alarmierten Einheiten trafen nach wenigen Minuten in der Schule ein und stellten eine massive Verrauchung im Gebäude fest. Im Laufe der Erkundung wurde brennender Unrat vor einer Schultoilette als Ursache der Verrauchung ausgemacht. Der Kleinbrand war schnell gelöscht doch es waren mehrere Geschosse und die Schulturnhalle so stark verraucht, dass der Einsatz eines Großraumlüfters erforderlich wurde, um den Rauch in angemessener Zeit aus dem Gebäude zu entfernen. Bei der Erkundung im dichten Rauch, verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Gegen 08:45 waren die Lüftungsmaßnahmen beendet, die Einsatzstelle wurde an Schulleitung und Polizei übergeben, Letztere kümmert sich um die Ursachenermittlung. Informationen zur Schadenhöhe liegen nicht vor.

