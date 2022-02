Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: 71-Jährige auf Königstraße ausgeraubt

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen (26. Februar, 9:40 Uhr) auf der Königstraße an der U-Bahnanlage einer 71-Jährigen die Handtasche vom Arm gerissen. Die Seniorin wollte dem Räuber folgen, wurde jedoch durch eine unbekannte Frau aufgehalten. Als sich der Sicherheitsdienst näherte, verschwand auch diese. Der Mann und die Frau waren in etwa 20 bis 30 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung. Er hat eine Glatze und sie lange, schwarze Haare. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell