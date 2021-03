Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Linach, Lkr. VS) Gebäudebrand im Linachtal (06.03.2021)

Furtwangen-Linach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.15 h im Linachtal im Bereich des Schmiedshof zunächst zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus. Nachdem die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte am Brandort eintrafen, verstärkte sich die Rauchentwicklung. Eine Überprüfung des Gebäudes ergab, dass sich darin keine Personen mehr befanden. Wenige Minuten später kam es in dem mehrere hundert Jahre alten Schwarzwaldhaus zu einer Durchzündung. Es entwickelte sich ein Gebäudevollbrand, so dass das Haus ein Raub der Flammen wurde. Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte ein Gesamtschaden von ca. 400 000.- EUR entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen und die Spurensicherung in der Brandruine dauern an. Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Vöhrenbach, Furtwangen und Gütenbach sowie das DRK im Einsatz.

