Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sitzbänke in den See geworfen - Zeugen gesucht (05./06.03.21)

(Konstanz / Landkreis Konstanz) (ots)

Unbekannte Täter rissen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Seestraße zwei Sitzbänke aus der Verankerung und warfen sie in den Bodensee. Bei der Überprüfung wurden noch weitere beschädigte Sitzbänke, Absperrungen und Müllbehältnisse vorgefunden. Die Bergung der Gegenstände aus dem Gewässer muss am Montag durch die Technischen Betriebe erfolgen. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Tel.-Nr. 07531-9950 in Verbindung setzen.

