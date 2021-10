Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Kradfahrer landet bei Verkehrsunfall auf Motorhaube

Sprockhövel (ots)

Gegen 13:35 Uhr befuhr ein 66-jähriger Hattinger am 13.10. mit seinem Motorrad die Elberfelder Straße in Richtung der Kreuzung Elfringhauser Straße / Barmer Straße. Als er diese passierte, kollidierte er mit einem Pkw, der aus der entgegengesetzten Richtung kommend links in die Elfringhauser Straße abbiegen wollte. Aus bisher unbekannten Gründen übersah die 68-jährige Fahrerin des Fahrzeugs das entgegenkommende Krad und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde von dem Aufprall über die Motorhaube des Pkws geschleudert und landete schließlich auf der Fahrbahn. Mit einem RTW wurde der verunfallte Hattinger schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Beschädigungen sowohl am Pkw als auch am Krad waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

