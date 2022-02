Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - DNA Treffer überführt Einbrecher

Ein 18-Jähriger soll für einen Einbruch in Mergelstetten verantwortlich sein.

Ein heute 18-Jähriger soll einen Einbruch im Jahre 2020 in Mergelstetten verübt haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4685894). Der 18-Jährige brach in eine Gartenhütte und konsumierte dort eine größere Menge Alkohol. Ein DNA Treffer überführte nun den 18-Jährigen aus dem Raum Herbrechtingen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

