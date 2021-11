Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 84-jährige bei Unfallflucht verletzt

Winterberg (ots)

Nach einem Unfall auf der Landstraße 740 zwischen Winterberg und Silbach flüchtete am Mittwochabend ein unbekanntes Fahrzeug. Eine 84-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 69-jährige Autofahrerin mit ihrer Mitfahrerin um 21.20 Uhr in Richtung Winterberg. Vor einer Rechtskurve wurde das Auto von einem unbekannten Fahrzeug überholt. Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Wagen der 69-jährigen Frau aus Odenthal wurde daraufhin von der Straße auf eine angrenzende Weide katapultiert. Erst nach etwa 30 Meter blieb das Auto stehen. Die Mitfahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Gegenverkehr musste stark abbremsen und auf die rechte Bankette ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Das überholende Fahrzeug flüchtete anschließend in Richtung Winterberg. Wer kann Angaben zum dem geflüchteten Fahrzeug machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

