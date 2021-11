Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter Fahrer ins Krankenhaus

Marsberg (ots)

Alkohol spielte vermutlich eine entscheidende Rolle bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Bredelar. Die Rettungskräfte wurden gegen 20.15 Uhr zu dem Unfall auf der Sauerlandstraße gerufen. Eine Kehrmaschine war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Die Leitplanke wurde hierbei auf einer Länge von etwa 30 Meter beschädigt. Der 63-jährige Fahrer aus Marsberg erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen war die Kehrmaschine vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren. Zudem fanden die Beamten mehrere Flaschen Schnaps in dem Fahrzeug. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Der Mann pustete einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Kehrmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

