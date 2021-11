Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigungen an Grundschulen

Arnsberg / Sundern (ots)

An zwei Grundschulen trieben unbekannte Vandalen am Wochenende ihr Unwesen. In Stockum besprühten die Täter die Rückseite der Sporthalle an der Sebastianschule mit Farbe. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag und Dienstag. Den Pausenhof der Grundschule Müggenberg-Rusch in Neheim suchten unbekannte Täter zwischen Freitag und Dienstag auf. Hier warfen sie mit Steinen gegen ein Fenster und eine Tür. Es entstand Sachschaden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 oder die Polizei in Sundern unter der 02933 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell