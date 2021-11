Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Baustellenschilder weggeräumt

Marsberg (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 23.30 Uhr in Marsberg-Leitmar in der Straße "Zum Wildkamp" zu einem Verkehrsunfall. In der Straße finden zurzeit Baumaßnahmen statt. Sie ist durch entsprechende Beschilderungen gesperrt. Unbekannte räumten zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend die Beschilderungen an die Seite. Hierdurch wurde die Baustelle von Autos befahren. Ein Auto wurde hierdurch beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können die die Beschilderungen weggeräumt haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

