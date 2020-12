Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten, Ulm - Handtasche und Gelbörse geklaut

Autoknacker waren am Sonntag in Amstetten und in Ulm am Werk.

UlmUlm (ots)

Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr stellte eine Frau ihr Auto auf einem Waldparkplatz in Richtung Stubersheim ab. In dieser Zeit beschädigte ein Täter ein Seitenfenster und stahl die Handtasche, die auf der Rückbank lag. Auf eine Geldbörse, die unter einem Mundschutz versteckt war, hatte es am Sonntag ein Dieb in Wiblingen abgesehen. Dort stand zwischen 11.10 Uhr und 13.40 Uhr auf einem Wanderparkplatz in der Laupheimer Straße ein Auto. Um an die Beute zu gelangen schlug der Täter eine Scheibe ein.

Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen keine Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Auch nicht kurz. Denn das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor.

+++2226722+++2226599

