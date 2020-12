Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Zeugen eilen Frau zur Hilfe

Aggressiv soll sich ein Mann am Samstag in einem Ortsteil von Bad Ditzenbach verhalten haben.

Gegen 19.45 Uhr hörten Zeugen in Gosbach die Hilferufe einer Frau und kamen ihr zur Hilfe. Ein Bekannter soll ihr gewaltsam das Handy abgenommen haben und danach geflüchtet sein. Mehrere Zeugen verfolgten den Mann, worauf der ein Verkehrszeichen herausgerissen und auf den Boden geworfen habe. Das Schild ging darauf zu Bruch. Mit der Stange soll er den Zeugen gedroht haben, weshalb sie von einer weiteren Verfolgung abgesehen hätten, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Die suchte ebenfalls nach dem Verdächtigen, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Etwa zwei Stunden später soll der 38-Jährige das mutmaßlich geraubte Handy bei der Besitzerin in den Briefkasten geworfen und sich danach erneut aus dem Staub gemacht haben. Der Verdächtige sieht jetzt mehreren Strafanzeigen entgegen.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt, Verantwortung übernommen und so der Frau geholfen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

