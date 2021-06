Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brandstiftung- Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 28.06.2021, um 00.05 Uhr informierte die IRLS MSE die Einsatzleitstelle des PP NB über einen Brand in einer im Parterre gelegenen Wohnung in der Zierker Straße in Neustrelitz. Unbekannte Täter steckten brennbares Material in ein nicht ganz geschlossenes Fenster und zündeten dieses an. Dadurch schmorte das Kunststofffenster, was zu einer erheblichen Verqualmung der Wohnung führte. Der Feuerwehr gelang es den Brand zügig zu löschen. Die Wohnungsinhaberinnen (70 und 42 Jahre alt, deutsche Staatsangehörige) wurden nicht verletzt und Evakuierungen mussten nicht vorgenommen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte unter 03981 2580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

