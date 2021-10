Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Diebstahl aus Lkw

Soest (ots)

Am Dienstag, um 17:00 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung zum Schloitweg gerufen. Hier hatten unbekannte Täter aus einem Lkw zwei Handys und eine Dokumentenmappe des 32-jährigen Fahrers aus Kasachstan gestohlen. Dies passierte, während von dem Lkw Autos verladen wurden. Die Polizisten bemerkten Kameras an einem Firmengebäude nebenan. Hier konnte, bei der Einsichtnahme des Filmmaterials, der genaue Tatvorgang beobachtet werden. Einer der Täter war den Polizisten bereits aus anderen Begegnungen bekannt. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann der zurzeit in der ZUE am Belgierweg lebt. An der Pforte der ZUE wurde auch der zweite Mann auf Ausdrucken der Überwachungskamera als Bewohner der ZUE erkannt. Es handelt sich um einen 22-jährigen Bewohner der Einrichtung. Der 40-jährige Mann konnte vor Ort angetroffen werden. Er trug das Handy des LKW-Fahrers bei sich. Nachdem die Polizisten ihm erklären konnten, wie schwierig es für den kasachischen Lkw-Fahrer ohne Papiere in Deutschland sei, führte der Tatverdächtige die Polizisten zu einem Gullideckel am Boleweg. Hier konnte die Dokumentenmappe mit den Papieren wieder sichergestellt werden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell