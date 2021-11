Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht auf der Kleinbahnstraße

Arnsberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kleinbahnstraße sucht die Polizei nach einem schwarzen BMW. Ein 16-jähriger gab gegenüber der Polizei an, am Mittwoch gegen 15.10 Uhr über die Kleinbahnstraße in Richtung Bahnhof gefahren zu sein. Hierbei fuhr er über den Fahrradschutzstreifen. Als der Radfahrer von einem schwarzen BMW überholt wurde, streifte das Auto den Jugendlichen. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der junge Arnsberger leichte Verletzungen. Das Fahrrad wurde beschädigt. Der BMW setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Pkw liegen nicht vor. Der Unfall wurde erst später der Polizei gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

