Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kran triff Brücke

AhausAhaus (ots)

Gegen eine Fußgängerbrücke ist am Mittwoch ein Lkw-Fahrer in Ahaus gefahren. Circa um 13.20 Uhr war der Steinfurter mit seinem Mulden-Absetzkipper auf der Nordtangente aus Richtung Heeker Straße kommend in Richtung Graeser Straße unterwegs, als die Fahrt "ruckelig" wurde. Der ausgefahrene Kran des Lkws traf die Metallkonstruktion. Beschädigungen in der Fahrbahndecke der Nordtangente entstanden, als der Lkw durch die Wucht des Aufpralls heruntergedrückt wurde. Der Steinfurter hatte es vor dem Losfahren wohl versäumt, die Hebevorrichtung wieder einzufahren. Gesperrt werden musste das Bauwerk nicht. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 170.000 Euro geschätzt.

