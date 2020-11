Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Container auf einem Campingplatz in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag, 7. November 2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 8. November 2020, 14:10 Uhr, in zwei Container ein, die auf einem Campingplatz in der Straße Zum Leuchtfeuer in Butjadingen/Eckwarderhörne ein.

Im genannten Tatzeitraum fuhren die Täter zunächst mit einem Fahrzeug über eine Weide bis hin zur Campinganlage und durchtrennten den Zaun zum Gelände. Anschließend hebelten sie zwei Container auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

