POL-UL: (UL) Langenau - Nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Noch unklar ist, wie am Montag in Langenau eine Fußgängerin verletzt wurde.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5141124), wurde die 72-Jährige gegen 9.30 Uhr in der Wörthstraße von einem Nissan erfasst. Offenbar hatte die 25-Jährige am Steuer die Seniorin übersehen. Wie das genau geschehen konnte, ermittelt jetzt die Polizei in Langenau. Dazu suchen die Ermittler noch Zeugen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Langenauer Polizei unter der Telefon-Nr. 07345/92900 zu melden.

