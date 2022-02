Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Beim Einparken nicht aufgepasst

In Dornstadt stießen am Dienstag zwei Autos zusammen.

Die 33-JÄhrige parkte gegen 9.30 Uhr ihren Renault in der Alte Landstraße ein. Beim Rangieren übersah sie den Skoda eines 34-Jährigen der gerade an ihr vorbei fuhr. Dabei stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Auch für Fußgänger! Das Ignorieren des Rotlichts an Fußgängerampeln ist sowohl für sie selbst als auch für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich und kann zu tödlichen Unfällen führen. Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

