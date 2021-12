Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt (06.12.2021)

Stockach (ots)

Sachschaden von über 4.000 Euro an einem Auto ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Straße "Zum Talblick" entstanden. Ein 22-jähriger Fahrer eines Müllwagens streifte bei der Vorbeifahrt einen abgestellten VW und informierte hierüber die Polizei, die den Unfall aufnahm. Bei dem Müllwagen entstand kein Schaden.

