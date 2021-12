Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkrs. TUT) Weihnachtsmuffel am Werk (04.12. - 05.12.2021)

Geisingen-Leipferdingen (ots)

Mit Sicherheit kein Liebhaber von Weihnachtsdekoration war ein noch unbekannter Täter, den am Wochenende zwei aufblasbare Figuren in einem Garten in der Luitfriedstraße am Ortsrand gestört zu haben scheint. Der Besitzer der rund einhundert Euro teuren Figuren bemerkte am Sonntagmorgen das Fehlen eines aufblasbaren Schneemanns der spurlos verschwunden war und ein Rentier, das ebenfalls aufblasbar war und Beschädigungen aufwies. Am Vorabend gegen 21 Uhr waren beide Dekorationsteile den Angaben des Besitzers zufolge noch unversehrt. Wer für die Tat in Frage kommt, ist noch völlig unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 9410 entgegen.

