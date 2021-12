Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei kontrolliert zu laute Bar

Tuttlingen (ots)

Wegen zu lauter Musik nachts um vier Uhr ist die Polizei in der Nacht zum Sonntag in die Freiburgstraße gerufen worden. Dort hatte eine Bar noch geöffnet und trotz geschlossener Tür und Fenstern drang laute Musik auf die Straße. Bei der Kontrolle trafen die Beamten, die mit drei Streifenwagenbesatzungen anrückte, noch 25 Gäste im Lokal an, die zum Teil auch gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hatten. Der Wirt wurde von den Beamten belehrt und zahlreiche Verstöße, darunter auch wegen Schwarzarbeit, zu Protokoll genommen. Die Stadt Tuttlingen wurde über den Vorfall zudem informiert. Der Betreiber muss wegen den Verstößen mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell