Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT) Golf schanzt über Böschung

Trossingen (ots)

Zwischen Schura und Gunningen ist ein VW-Golf-Fahrer am Sonntagabend von der Straße abgekommen. An der Kreuzung zur Espachstraße fuhr der Fahrer gegen 21 Uhr offenbar ungebremst geradeaus, schanzte dann über eine Böschung und kam etwa 30 Meter abseits der Straße zum Stillstand. Zeugen sahen noch, wie ein junger Mann aus dem Auto kurz darauf stieg, die Autonummern abmontierte und das Weite suchte. Wie der noch unbekannte Autofahrer an das Auto samt Schlüsseln kam, ist noch unklar. Der Vorbesitzer hatte es vor wenigen Wochen an ein Autohaus verkauft. Die Polizei ermittelt nun die näheren Hintergründe. Bei dem Unfall entstand am Golf Totalschaden.

