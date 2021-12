Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil) Telefonbetrüger überschwemmen Landkreise mit Schockanrufen und geben sich als "Polizisten" aus (06.12.2021)

(Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen) (ots)

Mit einer Vielzahl von Anrufen durch "Falsche Polizeibeamte" suchen Telefonbetrüger aktuell alle Landkreise im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz heim. Im Laufe des Montags riefen die Ganoven eine Vielzahl von, zumeist älteren, Personen an, gaben sich als "Polizeibeamte" aus und behaupteten, dass in unmittelbarer Nähe der Angerufenen eingebrochen worden sei. Die Gauner versuchten dann von ihren Opfer zu erfahren, ob diese Geld und Wertsachen zuhause haben, die später von den vermeintlichen "Polizeibeamten" abgeholt werden sollten. Ebenso wandten die Betrüger die Masche "Schockanrufe" an. Dabei gaukeln sie den Angerufenen vor, dass ein Familienmitglied oder Bekannter einen schweren Unfall hatte, der nun finanziell beglichen werden müsse. Die Betrüger gehen dabei so weit zu behaupten, dass durch den Unfall Personen angeblich verletzt oder getötet worden sind und die Angehörigen nur durch Zahlung einer grösseren Kautionssumme vor dem Gefängnis bewahrt werden können.

Die Polizei warnt vor diesen Anrufen und bittet Personen, die solche oder ähnliche Anrufe erhalten, einfach aufzulegen und dann selbst die "richtige Polizei" über diese Betrugsanrufe zu informieren. Die Polizei nimmt niemals Geld oder Wertsachen in Empfang - schon gar nicht an der Haustüre!

Weitere Hinweise hierzu gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder auf den Internetseiten www.polizei-beratung.de.

