Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Von der Straße abgekommen (04.12.2021)

Stockach (ots)

Auf der Fahrt von Zizenhausen in Richtung Stockach ist ein 34-jähriger VW-Fahrer am frühen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn der B 313 nach rechts gegen die Leitplanke gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand ein Sachschaden von über 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell