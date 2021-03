Polizei Mettmann

POL-ME: Baum angezündet - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2103054

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (09. März 2021) zündeten bisher unbekannte Täter einen Baum an einem Wanderparkplatz an der Straße "Am Sondert" in Ratingen an. Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:30 Uhr hielten sich zwei 29 und 33 Jahre alte Zeugen auf einem Wanderparkplatz an der Straße "Am Sondert" in Ratingen-Breitscheid auf. Sie beobachteten mehrere Personen, die augenscheinlich mittels Brandbeschleuniger einen Baum entzündeten. Anschließend flohen die Brandstifter in zwei Fahrzeugen, einem blauen Kombi, vermutlich ein Skoda Octavia, sowie einem silberfarbenem Mini in Richtung Ratingen-Hösel.

Die Zeugen informierten folgerichtig die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte, so dass glücklicherweise kein Schaden entstand.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein und bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen sowie zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell