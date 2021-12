Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs. Konstanz) Eingenickt und von der Straße abgekommen (05.12.2021)

Orsingen-Nenzingen, A98 (ots)

(Orsingen-Nenzingen, Lkrs. Konstanz) Eingenickt und von der Straße abgekommen (05.12.2021)

Eine leichtverletzte Person und ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Audi sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr auf der A 98. Ein 49-jähriger Autofahrer ist auf der Fahrt in Richtung Singen nach eigenen Angaben beim Fahren eingenickt. Daraufhin touchierte sein Auto zunächst die Mittelleitplanke, querte die Fahrbahn und kam schließlich rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Audi und blieb auf dem Dach liegen. Der 49-Jährige blieb unverletzt, die Beifahrerin im gleichen Alter wurde leicht verletzt und für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell