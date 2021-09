Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Mitarbeiterin einer Arztpraxis mit einer Hand in einem Behandlungstisch eingeklemmt - Feuerwehr befreite die Frau aus der Notlage

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 02. August 2021, 11:15 Uhr, Einbrunger Straße, Wittlaer

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Mitarbeiterin einer Arztpraxis mit ihrer Hand in das Gestänge eines Behandlungstisches. Da sie sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, wurde die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Bereits nach wenigen Minuten hatten die Einsatzkräfte die Frau befreit. Der Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf übernahm die Versorgung der Verletzten und transportierte sie in eine Klinik.

Über die Notrufnummer 112 meldeten sich am Donnerstagvormittag Mitarbeitende einer Arztpraxis in Düsseldorf Wittlaer. Eine Kollegin war mit ihrer rechten Hand in das Gestänge eines Behandlungstisches geraten und konnte auch mit Hilfe ihrer Kollegen nicht aus der schmerzhaften Lage befreit werden.

Aufgrund der Meldung alarmierte der Disponent der Feuerwehrleitstelle mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von den Wachen Flughafenstraße, Münsterstraße und Posener Straße. Kurz nach dem Eintreffen konnten die Retter die Eingeklemmte aus ihrer Notlage befreien, indem sie den Metalltisch teilweise demontierten. Die Patientin wurde dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer ersten notfallmedizinischen Versorgung wurde die Verletzte in eine Klinik transportiert.

Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte beendet.

