Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Reifen zerstochen (04.12. - 05.12.2021)

Spaichingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag um 22 Uhr und Sonntag um 8 Uhr in der Einsteinstraße an zwei Autos Reifen zerstochen. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424 9318-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell