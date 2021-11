Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag zur Meldung: Verletzte nach Pkw- Rennen - Polizei bittet um Mithilfe - Zeugen gesucht

Aachen (ots)

Wie bereits berichtet (siehe Meldung vom 14.11.2021) ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten am Kaiserplatz. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verlor ein 18- jähriger Fahrer die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug und schleuderte gegen zwei weitere Pkw, die wartend an einer roten Ampel standen. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt; die beiden Frauen konnten das Krankenhaus nach Behandlung bereits wieder verlassen. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der Pkw des 18- Jährigen kurz vor dem Unfall zusammen mit einem anderen Pkw den Hansemannplatz passierte; beide Fahrzeugführer hätten ihre Autos stark beschleunigt und wären mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Heinrichsallee in Richtung Kaiserplatz gefahren. Das zweite Auto ist bislang jedoch unbekannt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Zeitraum kurz vor dem Unfallgeschehen geben können: Wer kann Angaben machen zu verdächtigen Fahrzeugen, die zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht die Bereiche Peterstraße, Bushof, Seilgraben, Sandkaulstraße, Bastei und Monheimsallee mit erhöhter Geschwindigkeit und/ oder aufheulenden Motoren befahren haben? Zeugen mögen sich bitte bei den Ermittlern zu Bürodienstzeiten unter der 0241/ 9577 - 42101 melden. (pw)

