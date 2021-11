Polizei Aachen

POL-AC: Nach Überfall auf Tankstelle: Zwei Tatverdächtige ermittelt

Eschweiler (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle im April dieses Jahres (siehe unsere Meldung vom 22.04.21 um 10.38 Uhr) konnte die Kripo nun zwei Tatverdächtige ermitteln. Das Fahrzeug, welches die Täter mutmaßlich bei der Tat nutzten, brachte die Ermittler auf die Spur der beiden 20-jährigen Männer aus Eschweiler. Gegen einen der beiden Tatverdächtigen wurde die Untersuchungshaft durch das zuständige Gericht angeordnet. Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern noch an. (am)

