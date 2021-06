Polizei Mettmann

POL-ME: Heckenbrand greift auf Gartenlaube über - die Polizei ermittelt - Velbert - 2106093

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (17. Juni 2021) hat eine Hecke an der Straße "Grünheide" in Velbert aus bisher ungeklärter Ursache gebrannt. Das Feuer griff auch auf einen Holzunterstand sowie eine Gartenlaube über, welche stark beschädigt wurden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17:25 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin den Brand einer Hecke im Garten eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Grünheide" in Velbert. Die Zeugin versuchte zunächst mit eigenen Mitteln den Brand zu löschen, was jedoch misslang. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits auf einen Holzunterstand sowie eine Gartenlaube ausgebreitet.

Die Hecke brannte im Bereich des Holzunterstandes vollständig nieder und auch der Holzunterstand sowie ein Teil der Gartenlaube wurden schwer durch den Brand beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Wie die Hecke in Brand geraten konnte ist derzeit unklar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Brandursache tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell