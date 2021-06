POL-ME: Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall - Langenfeld - 2106090

Polizei Mettmann

Mettmann

Am Donnerstagmittag (17. Juni 2021) ist es auf der Haus-Gravener-Straße in Langenfeld zu einem Abbiegeunfall gekommen. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden dabei so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Das war geschehen:

Gegen 12:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Langenfelder die Marienstraße in Richtung Haus-Gravener-Straße. Im Kreuzungsbereich hatte er die Absicht, nach links auf die Haus-Gravener-Straße einzubiegen. Im Abbiegevorgang missachtete er den vorfahrtberechtigen Fahrer eines Ford Transit, welcher von links kommend die Haus-Gravener-Straße in Richtung Hildener Straße befuhr.

Der 22-Jährige stieß mit seinem Opel Agila mit dem Lkw der Marke Ford Transit zusammen. Hierbei wurden beide Fahrzeuge so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Glücklicherweise blieben die beteiligten Unfallfahrer unverletzt.

